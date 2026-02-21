Esenler Erokspor, Iğdır FK'ya 3 attı

Esenler Erokspor, 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Iğdır FK'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.
1. Lig'in 27. hafta maçında Iğdır FK ile Esenler Erokspor, karşı karşıya geldi.
Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Esenler Erokspor, 3-0'lık skorla kazandı.
Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Hamza Catakovic, 54. dakikada Mame Faye ve 79. dakikada Francis Beny Nzaba kaydetti.
YENİLMEZLİK SERİSİ 12 MAÇA ÇIKTI
Osman Özköylü'nün ekibi Esenler Erokspor ligde yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.
Öte yandan Kenan Koçak'ın ekibi Iğdır FK'nın ise ligde 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
LİGDEKİ SON DURUM
Bu sonucun ardından Esenler Erokspor, 1 maç fazlasıyla puanını 56'ya yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Iğdır FK, 41 puanda kaldı.
1.Lig'in bir sonraki maçında Esenler Erokspor, Boluspor'u konuk edecek. Iğdır FK, İstanbulspor deplasmanına gidecek.