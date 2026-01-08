Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi imzaya getiriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bombaları birbiri ardına patlatıyor.

Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba'nın ardından Matteo Guendouzi'yi de kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Buna göre Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

BUGÜN İSTANBUL'DA OLACAK

Taraflar, Guendouzi'nin transferi için bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euro karşılığında el sıkıştı.

26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe için bugün öğle saatlerinde İstanbul'da olacağı öğrenildi.

Sarı-lacivertlerin yeni transferinin, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finalinde kadroda olması hedefleniyor.

LAZIO'YA VEDA ETTİ

Öte yandan Matteo Guendouzi, Fiorentina karşılaşmasının ardından Lazio tribünlerine giderek taraftarıyla vedalaştı.

Fransız oyuncu, duygulanmış bir şekilde stadın alkışlarını aldı; aynı şekilde de Sarri’nin teknik ekibinden alkış gördü.

Mücadelenin ardından flaş röportajda konuşan Lazio Teknik Direktörü Sarri, "Geleceğimi Guendouzi ile kurmayı çok isterdim." dedi.