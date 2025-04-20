Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maç 3-3 sona erdi.
Fenerbahçe'nin gollerini 36. dakikada ve 79. dakikada penaltıdan Anderson Talisca ile 64. dakikada Allan Saint-Maximin attı.
Kayserispor'un golleri 7. dakikada Ramazan Civelek, 48. dakikada Duckens Nazon ve 90+4. dakikada Talha Sarıarslan'dan geldi.
ALİ KOÇ'A TEPKİ
Kayserispor'un bulduğu üçüncü golün ardından ise Fenerbahçe tribünlerinde tansiyon bir hayli yükseldi.
Sarı-lacivertli renklere gönül veren futbolseverler, yönetime tepki gösterdi.
Fenerbahçe taraftarları, kaybedilen 2 puan sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.
Tribünler, "Ali Koç istifa!" tezahüratında bulundu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış