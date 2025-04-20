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Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maç 3-3 sona erdi.

Fenerbahçe'nin gollerini 36. dakikada ve 79. dakikada penaltıdan Anderson Talisca ile 64. dakikada Allan Saint-Maximin attı.

Kayserispor'un golleri 7. dakikada Ramazan Civelek, 48. dakikada Duckens Nazon ve 90+4. dakikada Talha Sarıarslan'dan geldi.

ALİ KOÇ'A TEPKİ

Kayserispor'un bulduğu üçüncü golün ardından ise Fenerbahçe tribünlerinde tansiyon bir hayli yükseldi.

Sarı-lacivertli renklere gönül veren futbolseverler, yönetime tepki gösterdi.

Fenerbahçe taraftarları, kaybedilen 2 puan sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.

Tribünler, "Ali Koç istifa!" tezahüratında bulundu.

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Emre Çalışkan
Editor