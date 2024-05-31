AA & Ensonhaber

Şampiyonluğu son hafta ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de bir yandan başkanlık seçimi hazırlıkları sürerken, teknik ekipte de değişim şimdiden başladı.

Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren teknik direktör İsmail Kartal için bir veda mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli ekip, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 62 yaşındaki teknik direktöre teşekkür ederek veda etti.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşım şöyle:

"Saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz"

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ İSMAİL KARTAL



Renklerine, tarihine ait olduğun;



formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçe’n ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele,



hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme inancıydı.



Ne sen vazgeçtin bu kulübe inanmaktan ne milyonlarca Fenerbahçeli vazgeçti senin yanında durmaktan.



Duruşuna,



Değerlerine,



Aidiyetine,



Saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz.



Emeklerine minnettarız.



Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın…



Yolun açık olsun.



Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak, onlarla mücadelemiz bitmeyecek!



İlk gün söylediğin o sözü bir kez daha sonsuz inançla haykırıyoruz:



“FENERBAHÇE BİZİM FENERBAHÇE HEPİMİZİN…”