Galatasaray'da şampiyonluk istatistiği

Süper Lig'de bitime 10 hafta kala yine liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da kulüp tarihine bakıldığında şampiyonluk garanti!

Çünkü Galatasaray 1987-188'den bu yana 13 kez son 10 haftaya zirvede girdi, hiçbirinde fire vermedi.

13'TE 13'LÜK ŞAMPİYONLUK SERİ

13'te 13'lük kusursuz bir seriye imza attılar.

Okan Buruk yönetiminde son 3 sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray hepsinde de son haftada liderdi.

ÜST ÜSTE 4. KEZ

Bu sezon da yine puan tablosunun en üst basamağında yer alan sarı-kırmızılılar, kalan bölümde aynı çizgiyi korursa üst üste 4. kez şampiyon olacak ve 26. kez lig kupasını kaldıracak.

TERİM'İN BAŞARISI TEKRARLANACAK

Okan Buruk da böylece 1996-2000 yılları arasında 4 kez mutlu sona ulaşan hocası Fatih Terim'in bu başarını tekrarlamış olacak.