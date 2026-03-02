Galatasaray'da şampiyonluk istatistiği

Galatasaray 1987-1988'den bu yana 13 kez son 10 haftaya zirvede girdi, hiçbirinde fire vermedi. 13'te 13'lük kusursuz bir seriye imza attılar.
Süper Lig'de bitime 10 hafta kala yine liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da kulüp tarihine bakıldığında şampiyonluk garanti!
Çünkü Galatasaray 1987-188'den bu yana 13 kez son 10 haftaya zirvede girdi, hiçbirinde fire vermedi.
13'TE 13'LÜK ŞAMPİYONLUK SERİ
13'te 13'lük kusursuz bir seriye imza attılar.
Okan Buruk yönetiminde son 3 sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray hepsinde de son haftada liderdi.
ÜST ÜSTE 4. KEZ
Bu sezon da yine puan tablosunun en üst basamağında yer alan sarı-kırmızılılar, kalan bölümde aynı çizgiyi korursa üst üste 4. kez şampiyon olacak ve 26. kez lig kupasını kaldıracak.
TERİM'İN BAŞARISI TEKRARLANACAK
Okan Buruk da böylece 1996-2000 yılları arasında 4 kez mutlu sona ulaşan hocası Fatih Terim'in bu başarını tekrarlamış olacak.