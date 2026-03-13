Galatasaray'da yeni sezon kombine bilet yenileme dönemi başladı

Galatasaray Kulübü'nde 2026-2027 futbol sezonu kombine bilet yenileme dönemi başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre yenileme işlemleri, Passo uygulamasının yanı sıra www.passo.com.tr ve RAMS Park Kombine Ofisi'nde gerçekleştirilebilecek.

27 MART'TA TAMAMLANACAK

Bugün başlayan kombine bilet yenileme döneminden 2025-2026 sezonu kombine bilet sahibi taraftarlar yararlanabilecek.

Yenileme süresi, 27 Mart'ta sona erecek.