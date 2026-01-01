Yusuf Demir'in menajeri: Yaza kadar sözleşmemiz var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Devre arası transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak isteyen Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-kırmızılılarda Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Yusuf Demir ile yollarını ayırmak istediklerini belirtmişti.

"KULÜP ARAYIŞIMIZ YOKTUR"

Yusuf Demir'in menajeri, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda son günlerde çıkan iddialara açıklık getirdi.

Menajerin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Son günlerde Yusuf Demir hakkında çıkan “takım arıyor” şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.



Yusuf’un Galatasaray ile yaza kadar devam eden bir sözleşmesi bulunmaktadır ve bizim hiçbir şekilde bir kulüp arayışımız yoktur.



Galatasaray’da olmaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Okan Hocamızdan görev gelmesi halinde, Yusuf bunu Galatasaray’a yakışır şekilde değerlendirmek ister.



Kendisi şansını beklemekte, sonuna kadar Galatasaray için mücadele etmeye kararlıdır. İnşallah yaz döneminden sonra da Galatasaray serüveni devam eder.

BONSERVİSİNE 6 MİLYON EURO VERİLDİ

2022 yılında Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan 22 yaşındaki isim, sarı-kırmızılılarda bir türlü istikrar sağlayamadı.

Bir dönem Basel'e de kiralanan hücum oyuncusu, Galatasaray formasını 25 kez giydi.

1.5 milyon euro piyasa değeri bulunan Yusuf, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistle mücadele etti.