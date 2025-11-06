Galatasaray'ın Ajax galibiyeti sonrasında UEFA ülke puanı güncellendi

- Galatasaray, Ajax'ı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
- Osimhen maçta hat-trick yaparak gol krallığı yarışında öne geçti.
- Bu sonuçla Türkiye'nin UEFA ülke puanı yükseldi ve 9. sıraya çıktı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Hollanda temsilcisi Ajax'ı 3-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in 59, 66 ve 78. dakikalarda attığı gollerle kazandı.
"Hat-trick" yapan Nijeryalı santrfor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde 6 gole ulaştı ve gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.
PUANIMIZI YÜKSELTTİK
Sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, bir mağlubiyet yaşadığı ligde 9 puanla 9. sıraya yükseldi.
Temsilcimizin aldığı başarılı sonuçların ardından Türkiye'nin ülke puanı da yükseldi. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...
1. İngiltere - 100.227
2. İtalya - 88.658
3. İspanya - 82.578
4. Almanya - 79.116
5. Fransa - 71.534
6. Hollanda - 63.866
7. Portekiz - 60.466
8. Belçika - 56.550
9. Türkiye - 46.400
10. Çekya - 42.300