Galatasaray'ın Ajax galibiyeti sonrasında UEFA ülke puanı güncellendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Temsilcimizin aldığı başarılı sonucun ardından Türkiye'nin ülke puanı da yükseldi. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 10:15
  • Galatasaray, Ajax'ı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
  • Osimhen maçta hat-trick yaparak gol krallığı yarışında öne geçti.
  • Bu sonuçla Türkiye'nin UEFA ülke puanı yükseldi ve 9. sıraya çıktı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Hollanda temsilcisi Ajax'ı 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in 59, 66 ve 78. dakikalarda attığı gollerle kazandı.

"Hat-trick" yapan Nijeryalı santrfor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde 6 gole ulaştı ve gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

PUANIMIZI YÜKSELTTİK

Sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, bir mağlubiyet yaşadığı ligde 9 puanla 9. sıraya yükseldi.

Temsilcimizin aldığı başarılı sonuçların ardından Türkiye'nin ülke puanı da yükseldi. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...

1. İngiltere - 100.227

2. İtalya - 88.658

3. İspanya - 82.578

4. Almanya - 79.116

5. Fransa - 71.534

6. Hollanda - 63.866

7. Portekiz - 60.466

8. Belçika - 56.550

9. Türkiye - 46.400

10. Çekya - 42.300

