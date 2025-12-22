Abone ol: Google News

Gençlerbirliği - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, ligde Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Yayınlama Tarihi: 22.12.2025 09:58
  • Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.
  • Maç, Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 tarafından yayınlanacak.
  • Trabzonspor galibiyetle devreyi moralli kapatmayı hedeflerken, Gençlerbirliği alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Süper Lig'in 17. hafta ve ilk devrenin son maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı beIN Sports 1 naklen yayınlayacak ve hakem Halil Umut Meler yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Velho; Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson; Oğulcan, Dele-Bashiru; Metehan, Göktan, Tongya; Sekou Koita

Trabzonspor: Andre Onana; Wagner Pina, Savic, Batagov, Arif Boşluk; Bouchouari, Ozan Tufan; Zubkov, Muçi, Olaigbe; Augusto

MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Süper Lig'de 35 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor, galip gelerek hem devreye moralli girmek hem de zirve iddiasını sürdürmek istiyor.

15 puanla 13'üncü sırada yer alan Gençlerbirliği ise sahasında puan ya da puanlar kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

