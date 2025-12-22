Gençlerbirliği - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

- Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.
- Maç, Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 tarafından yayınlanacak.
- Trabzonspor galibiyetle devreyi moralli kapatmayı hedeflerken, Gençlerbirliği alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.
Süper Lig'in 17. hafta ve ilk devrenin son maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı beIN Sports 1 naklen yayınlayacak ve hakem Halil Umut Meler yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Gençlerbirliği: Velho; Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson; Oğulcan, Dele-Bashiru; Metehan, Göktan, Tongya; Sekou Koita
Trabzonspor: Andre Onana; Wagner Pina, Savic, Batagov, Arif Boşluk; Bouchouari, Ozan Tufan; Zubkov, Muçi, Olaigbe; Augusto
MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Süper Lig'de 35 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor, galip gelerek hem devreye moralli girmek hem de zirve iddiasını sürdürmek istiyor.
15 puanla 13'üncü sırada yer alan Gençlerbirliği ise sahasında puan ya da puanlar kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.