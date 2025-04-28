Hakan Bilal Kutlualp, TFF'deki görevinden istifa etti

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Fenerbahçe'de geçtiğimiz gün yapılan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı.

Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Fenerbahçe başkan adaylığını açıklamıştı.

"BEN ADAYIM"

Kutlualp adaylığını, "Niye bir aday çıkarmıyorsunuz derdi Sayın Başkan. Demokrasilerde sistem patinaj yaptığı zaman, bunun için enstrüman vardır, döneminizin ortası da olsa güven oyuna gidersiniz. Aday yok diyordunuz, ben adayım! Önümüzde kazanılacak şampiyonluklarımız var.'' ifadeleri ile açıklamıştı.

Kulübün erken seçime gitmeme gibi bir durumu olmasa da Kutlualp'ten, flaş bir hamle geldi.

BAŞKAN ADAYLIĞI SÜRECİNİ BAŞLATTI

Kutlualp, TFF Dış İlişkiler Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe SK Başkan adaylığı sürecimi başlatmamdan dolayı TFF Dış İlişkiler Kurulu üyeliğinden istifa etmekteyim.'' ifadeleri yer aldı.

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