İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan derbideki hakem kararlarına yönelik sözler

Türkiye Futbol Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol'un performansına değindi.

DERBİDEKİ HAKEM KARARLARI

Galatasaray cephesinin hakem Kol'la ilgili eleştirilerine yönelik konuşan Hacıosmanoğlu, "Maçla ilgili şikayetleri vardı. Maçta 1 pozisyon var, hakem arkadaşım sarı kart göstermemiş. Orada serzenişte bulunması gereken Fenerbahçe, Fenerbahçe sekiz kişiyle atak yaparken hakem pozisyonu durdurup yerde yatan arkadaşın yanına gitti." dedi.

"SONUCA ETKİ ETMEMİŞ"

Sözlerine devam eden Başkan Hacıosmanoğlu, Yasin Kol'un verdiği kararlarla derbinin sonucuna etki etmediğini belirtti.

Hacıosmanoğlu, "Hakem maçın sonucuna etki etmemiş ama algıyla yönlendirmeyle iş yapılamayacağını kulüplerimizin öğrenmesi lazım." şeklinde konuştu.

"KİŞİSEL KAVGALAR, MİLLİ DUYGULARIN ÖNÜNE GEÇMEMELİ"

"5 gündür ABD'deyiz. Kura çekiminde gruplardan rahat çıkabileceğimiz takımlar geldi. Umudumuz daha çok artık. Üzüntümüz dünyanın öteki ucunda biz milli duygular yaşarken Türkiye'de kişisel hesaplar peşinde koşanlar bu milli duyguları yaşamamamıza sebep oldu. Bu kadar basit olmamalı. Kişisel kavgalar milli duyguların önüne geçmemeli. Şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım hiçbir zaman burada 3 sene, 5 sene daha kalalım diye düşünmedik.

"BİZİ ESKİ YÖNETİMLERLE KARIŞTIRMASINLAR"

Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Bizim 'şu camia güçlü, onlarla iyi geçinelim de 3 gün daha fazla kalalım' diye bir düşüncemiz olmadı. Amacımız Türk futboluna hizmet etmek, edemeyeceğimizi anladığımız anda zaten görevde kalma gibi bir niyetimiz olamaz.

"TARİHİN EN ŞEFFAF YÖNETİMİYİZ, KAPIMIZ HERKESE AÇIK"

"Yaptığımız operasyonların hepsi yarınlar için, ahlaklı bir futbol için. Akın Gürlek'i, cesur ve titiz bir şekilde Türk futbolunu bataklıktan kurtarmak için verdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Operasyonlar derinleştikçe Türk futbolunda bir panik havası görüyorum. Bazı yorumlarda kayırılanlar mı oluyor deniyor. Bunun vebali var. Bu sürecin kesintiye uğraması ve engellemeler olması halinde de biz bu koltuklardan kalkacak kadar iradeye de sahibiz. Bizim kulüplerimizle hiçbir zaman kavgamız olmaz. Kulüplerin kendi arasında kavgasını da tasvip etmiyoruz. Tarihin en şeffaf yönetimiyiz, kapımızı herkese açık."

"HAKEM DERBİNİN SONUCUNA ETKİ ETMEDİ"

"G.Saray Başkanı ve başkanvekili bize geldiler, görüştüler. Dursun Ağabey derim ben ona. Abdullah Bey için kardeşim derim. Mutlu bir şekilde buradan ayrıldık. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Maçta 1 pozisyon var, hakem arkadaşım sarı kart göstermemiş. Orada serzenişte bulunması gereken Fenerbahçe, Fenerbahçe sekiz kişiyle atak yaparken hakem pozisyonu durdurup yerde yatan arkadaşın yanına gitti. Hakem maçın sonucuna etki etmemiş ama algıyla yönlendirmeyle iş yapılamayacağını kulüplerimizin öğrenmesi lazım. G.Saray-Trabzonspor maçından bir görüntü gösterdim onlara. O maçta Zubkov'a yapılan hareket çok daha sert bir hareketti."

"OKAN BURUK, ARDA KARDEŞLER'İN GÜNAHI NEYDİ DİYOR"

“Talihsiz açıklamalar... Hakem Trabzon bölgesinin hakemi olduğu için Fenerbahçe - Galatasaray maçının berabere bitmesi için uğraşmış. Okan Buruk, Arda Kardeşler'in günahı neydi diyor. Arda'nın pozisyonuyla Yasin Kol'un pozisyonu bir değil. Arda Kardeşler'in hakemliği geçen sene Beşiktaş - Galatasaray maçında benim için bitmişti zaten. Galatasaray camiasının sağ duyulu insanlarına ve taraftarlarına saygı duyuyorum. Beşiktaş - Galatasaray maçında iki takım taraftarının da beni ayakta alkışladığını unutamıyorum. O gün nasılsak bugün de öyleyiz.”

"BUGÜN BENİM MONACO'DA OLMAM LAZIMDI"

"Galatasaray'ın maçı öncesinde niye kulüp isminden bahsettiniz diyebilirler. Ama biz kura çekiminde milli duyguları yaşayamadık o günkü açıklamalardan dolayı. Bugün benim Monaco'da olmam lazımdı. Dursun Ağabey'in eşi, eşimi davet etmişti. Ben de davetliydim. Dostane konuşmalardan sonra bu açıklamaları yapmanın ne kendilerine ne Türk futboluna faydası var. Bugün üstün başarılar diliyorum. Monaco'yu yenip geleceklerine sonsuz inancım var."

"LAYIKIYLA HİZMET EDEMEYECEĞİMİZİ ANLADIĞIMIZDA GÖREVİ BIRAKIRIZ"