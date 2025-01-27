İrfan Can Eğribayat, ölmüş bebeğine küfreden mesajı ifşa etti

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Fenerbahçe’nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli ekibin Ülker Stadyumu’nda Göztepe’yi 3-2’lik skorla mağlup ettiği maçın ardından yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

Maç sonrasında Göztepe için "Valla benim eski takımım değil orası. Benim için tamamen yoklar.” ifadelerini kullanan 27 yaşındaki file bekçisine İzmir temsilcisinden tepki yağmıştı.

MESAJLARI İFŞA ETTİ

Göztepe kalecisiyken taraftarla yaşanan gerilimin ardından ölmüş bebeğine küfredilen İrfan Can Eğribayat, tribünlere karşılık verince kadro dışı kalmıştı.

Dünkü maçın ardından kullandığı ifadeler nedeniyle deneyimli kaleciye bir kez daha hakaret ve tehdit içerikli mesajlar geldi.

Gece yarısı sosyal medyada kendisine atılan mesajları ifşa eden İrfan Can Eğribayat, hakaret içerikli mesajı paylaşırken "Bu sadece bir tanesi... Eşime gelenler cabası. Zihniyet budur işte. Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.