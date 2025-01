Haberler



İrfan Can Eğribayat, ölmüş bebeğine küfreden mesajı ifşa etti

İrfan Can Eğribayat, ölmüş bebeğine küfreden mesajı ifşa etti Fenerbahçe’nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, eski takımı Göztepe için kullandığı "Benim için tamamen yoklar" ifadelerinin ardından hakaret ve tehdit yağmuruna tutuldu. Maç sonrası hakaret mesajlarını paylaşan İrfan Can, "Zihniyet budur işte" sözlerini sarf etti.