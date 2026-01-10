İsmail Yüksek: Burada olmayanlar var, onlara da selam olsun

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Galatasaray karşısında Süper Kupa'nın kazanılmasının ardından konuştu.

"HAK EDEREK KAZANDIK"

İsmail Yüksek, "Mükemmel mücadele, hak ederek kazandık. Tüm takımın ayağına sağlık. İnşallah sezon sonunun fragmanı olur. Herkese teşekkür ederim." dedi.

"BURADA OLMAYANLAR VAR"

Milli futbolcu, "Yeni transferler kısa sürede mükemmel uyum sağladı. Teknik heyet, yönetime teşekkür ederim. Burada olmayanlar var, onlara da selam olsun." diye konuştu.

MERT HAKAN'A MESAJ

İsmail'in bu sözleri, futbol dünyasında 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş'a bir mesaj olarak yorumlandı.