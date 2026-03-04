İtalyanlar yazmaya başladı: Cagliari, Semih Kılıçsoy'un bonservisini alacak

Beşiktaş'ta harika bir çıkış yapan ancak sonradan performansında düşüş yaşayan Semih Kılıçsoy, İtalya Serie A takımlarından Cagliari'ye kiralanmıştı.

Kılıçsoy, İtalya'da gösterdiği performansla adından bir kez daha söz ettirmeye başladı.

İTALYANLAR YAZDI: CAGLIARI BONSERVİSİNİ ALACAK

Attığı şık gollerle İtalyanların gönlünü fetheden genç oyuncumuz, Çizme'deki macerasında kalıcı olmaya hazırlanıyor.

Son olarak İtalyan basınından Tuttomercato'nun aktardığına göre Cagliari, sezon sonunda Semih Kılıçsoy'un bonservisini alacak.

Ayrıca Semih'in 300 bin euroluk maaşı da artırılacak.

TOPLAM 14 MİLYON EURO

Semih Kılıçsoy'un satın alma opsiyonu 12 milyon euro olarak belirlenirken, 2 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay maddeleri devreye girecek.

Öte yandan Kılıçsoy, bu sezon Cagliari formasıyla 18 maça çıktı.

Semih bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.