Jose Mourinho: Oyunu domine ettik

Fenerbahçe, Süper Lig’in 3’üncü haftasında sahasında ağırladığı Kocaelispor’u 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÜSTÜNDÜK"

Portekizli teknik adam, sözlerine şöyle başladı:

Bugün 5-6 gol atabilirdik. Maçın ilk dakikasından itibaren oyunu domine ettik. İlk yarı biterken bile 3-4 gol atabilirdik. Çok üstündük. Hak ettiğinden daha az farklı bir galibiyet oldu.

"İKİSİ DE FANTASTİK MAÇ ÇIKARDI"

Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'e övgülerde bulunan Mourinho, şu açıklamayı yaptı:

Çağlar ve İsmail çok iyi oynadı. Hatta İsmail, ben geldiğimden beri en iyi maçını oynadı. Çok mutluyum. Normalde İsmail'in oyunu savaşmak ve top çalmaktır ama bugün çok da temiz pas yaptı. Çağlar %100 ikili mücadele kazanmayla oynadı. İkisi de fantastik bir maç çıkardı.

"ONLAR BANA KATILMAZ"

Mourinho ayrıca, şu sözleri sarf etti: