Josef de Souza'nın Galatasaray derbisi paylaşımı Beşiktaş'ın eski oyuncusu Josef de Souza, Galatasaray derbisi öncesinde bir paylaşımda bulundu.

Süper Lig'in 32. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Derbi maçında Beşiktaş ile Galatasaray Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek.

Bu müsabaka öncesinde geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'tan ayrılan ve Çin Ligi ekibi Beijing Guoan'a transfer olan orta saha oyuncusu Josef de Souza, derbi ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Galibiyet maçından paylaşım yaptı

Brezilyalı futbolcu Instagram'da, Beşiktaş'ta top koşturuken kendisinin de gol attığı 2-0'lık Galatasaray galibiyetinden fotoğraf ve video paylaştı.

Beşiktaş ile 88 maçta sahaya çıkan Josef de Souza, 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.