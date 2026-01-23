Juventus'tan geleceğe yatırım: Teoman Gündüz...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalya’nın köklü kulüplerinden Juventus, Türk futboluna olan ilgisini sürdürmeye devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Serie C ekiplerinden Triestina forması giyen Türkiye U19 Milli Takımı oyuncusu Teoman Gündüz ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

JUVENTUS İMZAYA ATTIRDI

Genç 10 numara, tıpkı Kenan Yıldız gibi kariyerine Juventus’un altyapı ile A takım arasında köprü görevi gören Juventus Next Gen’de başlayacak.

Buradaki performansı, A takım kapısını aralayıp aralayamayacağını belirleyecek.

19 MAÇTA 6 GOL - 4 ASİST

Bu sezon Triestina formasıyla tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Teoman Gündüz, hücum hattındaki etkinliğiyle dikkat çekti.

Genç oyuncu söz konusu karşılaşmalarda 6 gol kaydederken, 4 gole de asistleriyle katkı sağladı.

Sahadaki yaratıcılığı ve oyun görüşü, Juventus’un bu transferdeki temel motivasyonlarından biri oldu.

KULÜPLERİMİZE ÖNERMİŞTİK! MALİYETİ DÜŞÜK VE YERLİ STATÜSÜNDE...

Öte yandan tarihler 19 Aralık'ı gösterdiğinde, son dönemde dikkat çeken gurbetçi yıldızlarımızla ilgili yaptığımız haberde Teoman Gündüz'e yer vermiştik.

Transfer dönemine sayılı günler kala hem düşük maliyetli hem de yerli statüsünde oynayabilecek gurbetçi futbolcularımız arasında olan Gündüz göze çarpan isimlerden biriydi.

Gönlümüz, Gündüz'ü 4 büyüklerimizden birinin keşfetmesinden yanaydı ancak Türkiye'den oyuncuya herhangi bir ilgi olmaması ise dikkat çeken bir başka detay oldu.