Max Kruse, Almanya'da da sorun yaşıyor

Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması da giyen Max Kruse, Alman ekibi Wolfsburg'da tartışma konusu. Kruse, basın mensuplarına çarpıcı yanıtlar verdi.

Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Max Kruse'nin geleceği tartışma konusu oldu. 2-0 kaybettikleri Leipzig maçının ardından düzenli olarak oynayamaması hakkında konuştu.

"Medyanın malzemeye ihtiyacı var"

34 yaşındaki futbolcu, "Medyanın zaten her zaman bir malzemeye ihtiyacı var. Bu konuda söylediğim her şeyi söyledim. Fikrim halen ortada." ifadesini kullandı.

Wolfsburg'un teknik heyetiyle bu konuda görüşme yaptığını doğrulan Kruse, "Benim karar ile ilgili memnun olup olmamam çok da önemli değil." diye konuştu.

Fenerbahçe forması da giydi

Wolfsburg'da Max Kruse ile yolların ayrılacağı yakın dönemde sıkça dillendirilmişti. Kruse, 4 maçta 179 dakika süre aldı ve skora katkı yapamadı. Kruse, daha önce ülkemizde Fenerbahçe forması da giymişti.