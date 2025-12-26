Neler yaşanmıştı? Kasımpaşa - Samsunspor maçı bahis soruşturmasında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında, aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları'nın da olduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

DELİLLER TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada,﻿ kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde deliller tespit edildiği belirtildi.

KASIMPAŞA - SAMSUNSPOR MAÇI

Açıklamada, bu deliller sonucunda, önceki iki operasyonda hakkında işlem yapılan tutuklu 1 şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddialarıyla bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüpheli, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde 26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa - Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüphelinin tespit edildiği aktarıldı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şöyle:

"Futbolcular Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Ergün Nazlı, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İbrahim Yılmaz, İlke Tankul, İsmail Karakaş, Mert Aktaş, Tufan Kelleci, eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Figen Özkaya, eski emniyet personeli Emrah Günaydı, restoran müdürü Burak Söyleyen, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, Ecem Alkaş, Esat Bilayak, Mirza Şerifoğlu, Hakan Çakır, Serhat Ölmez, Umut Esel, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları, Burcu Kurt."

Şüphelilerden Enes Bartan'ın da başka suçtan cezaevinde olduğu belirtildi.

SAMSUNSPOR GERİ DÖNMÜŞTÜ

2024-2025 sezonunun 10. haftasında oynanan karşılaşma, Samsunspor'un 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Mücadelenin ilk yarısını Kasımpaşa önde kaparken, Samsunspor 2. yarı 4 gol bularak maçı çevirmişi.

İKİ PENALTI KAÇMIŞTI

Karşılaşmanın ilk yarısında Samsunspor forması giyen Olivier Ntcham, 19 ve 27. dakikada 2 penaltı atışından yararlanamamıştı.

Ardından 31. dakikada Aytaç Kara, Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetmiş, Samsunspor ise 2. yarı 68. dakikadan sonra bulduğu 4 golle karşılaşmayı kazanmıştı.