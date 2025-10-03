PFDK'dan Arda Kardeşler'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF'nin resmi internet sitesinden bu hafta alınan kararları duyurdu.

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Trabzonspor-Gaziantep FK maçında sonra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sert bir dilde eleştirdiği Arda Kardeşler'in ceza aldığı açıklandı.

15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ VERİLDİ

Arda Kardeşler için MHK Talimatnamesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği açıklandı.

İlgili madde şu şekilde açıklandı:

a) Geçerli mazereti olmadan ısrarlı olarak görev kabul etmeyen, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik girişimlerde bulunan, sosyal yaşamı ve davranışları ile futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergileyen görsel, işitsel, yazılı (internet dahil) ve sosyal medyada futbol ve hakem yorumculuğu yapan sosyal paylaşım sitelerinde milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ve paylaşımlarda bulunan kurul üyeleri hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisansları Disiplin Kurulları tarafından iptal edilebilir, hak mahrumiyeti cezası verilebilir.

Trabzonspor'un Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler için "Bu arkadaşımızın Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum. Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir!" demişti.

HACIOSMANOĞLU: HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM

Yaşananların ardından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da Arda Kardeşler'i sert şekilde eleştirip, kendisini federasyona çağırdığını ifade etmişti.

Hacıosmanoğlu, "Hakemler benim kardeşlerimdir, onların hataları benim hatalarım. Hataları düzeltmek için büyük bir mücadele veriyoruz, çalışıyoruz. Ancak bu akşam yaşanan bir hata değil. Pozisyonu tekrar tekrar izliyorum. Evet bir faul pozisyonu var. Serbest vuruşla maç başlıyor ve hakem rakip ceza sahasına yürüyor, sağda bomboş giden bir oyuncu görüyor, solda giden görüyor… Bunun kuralı şudur; yanlış yerden başladıysa oyun yerinizden kıpırdamadan düdük çalarsınız, yerinden başlatırsınız. Bütün uluslararası maçlarda da bu böyledir. Eğer serbest vuruş kullanılırken rakip yarı sahaya doğru yürüyorsanız ve sonra durup düdük çalıyorsanız, bu hakem hatası değildir. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli ağırdır." demişti.

"HATA YAPTIM AMA YAPTIĞIM İLK HATA DEĞİLDİ"

Arda Kardeşler'in, "Pozisyonda bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve ben çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım. Ben yıllarca federasyondan ekmek kazandım ve MHK'ye bağlı olarak çalışıyorum. O yüzden bu tarz şeylere yorum yapmam çok yanlış anlaşılır. Keşke bu açıklama yapılırken benim de bir ailemin olduğu düşünülseydi." açıklamasının ardından Hacıosmanoğlu ve Kardeşler, TFF'de bir görüşme yapmıştı.

