Rafa Silva, Beşiktaş'tan neden ayrıldığını imza töreninde açıkladı

Beşiktaş'ta 3 aydır devam eden Rafa Silva krizi sona erdi...

Takımdan ayrılmak isteyen ve geri adım atmayan Portekizli futbolcu, hedefine ulaştı.

Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla son maçını 2 Kasım’da Fenerbahçe’ye karşı oynamıştı.

Daha sonra kulüple tüm köprüleri atan ve hiç kimseyle iletişim kurmayan 32 yaşındaki futbolcu, çeşitli bahanelerle antrenmanlara çıkmazken, maçlarda oynamayı da kabul etmemişti.

SONUNDA GİTTİ

Beşiktaş’tan 7 milyon euro karşılığında Benfica’ya giden Rafa Silva’nın, eski kulübü ile 2.5 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.

Rafa Silva, Beşiktaş taraftarına veda etti. Portekizli oyuncu yaptığı paylaşımda, “Tüm oyunculara, personele ve taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Bana gösterdiğiniz destek ve sevgi gerçekten inanılmazdı ve sonsuza kadar minnettar olacağım. Hepinize en iyisini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

"EVE DÖNMEK İSTİYORDUM"

Benfica'da ikinci dönemine başlayan Rafa Silva, imza töreninde ise şunları söyledi:

"O zamanlar, veda ederken, Benfica'dan ayrılmanın benim için çok zor olacağını söylemiştim. Ama çok düşündüm ve o zamanlar bu döngüyü kapatmam gerektiğini, gitme vaktimin geldiğini ve hayatıma devam etmek için başka bir macera yaşamam gerektiğini düşündüm. Ve öyle de oldu. Ben temelde aynı kişiyim. Evimi özlüyorum, eve dönmek istiyordum. Birkaç gün önce bunun gerçekleşmesi için bir fırsat çıktı ve sonunda öyle oldu. Benfica'da olduğum ve geri döndüğüm için çok minnettarım."