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İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona'ya 3-2 yenilen Real Madrid'de hakeme yedek kulübesinden itiraz eden ve cisim fırlatan 32 yaşındaki Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger'in cezası belli oldu.

İspanya Futbol Federasyonu'nun açıklamasında, Real Madrid'de oyundan alındıktan sonra yedek kulübesinde kalan Rüdiger ile Lucas Vazquez'in hakeme yaptıkları itiraz nedeniyle kırmızı kart görmelerinin cezaları duyuruldu.

RÜDİGER'E 6 MAÇ CEZA

Rudiger'in hakeme "isabet etmeyen cisim fırlattığı" gerekçesiyle 6 maç ceza aldığı belirtilen açıklamada, Vazquez'e hakeme itirazı sonrası verilen kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza verildiği bildirildi.

SAKATLANDIĞI İÇİN CEZA ETKİLEMEYECEK

Diz ameliyatı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek Rüdiger'in, bu sezon 6 maçlık cezadan kapsamında çok fazla etkilenmesi beklenmiyor.