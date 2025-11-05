Samsunspor, Avrupa kupalarında 15. maçına çıkacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın Malta'nın Hamrun Spartans takımını konuk edecek Samsunspor, Avrupa kupalarında 15. kez sahaya çıkacak.

Avrupa kupalarında üçüncü kez yer alan Karadeniz ekibi, daha önce 2 kez Intertoto Kupası'nda boy göstermişti.

Samsunspor, 1996-1997 sezonunda ligi 9. sırada tamamlayarak ilk kez Intertoto Kupası'na katıldı. Grup maçlarında Odense'yi 2-0, Kaunas'ı 1-0 ve Leiftur'u 3-0 yenen Samsunspor, Amburgo'ya 3-1 yenilerek grupta ikinci sırada yer aldı ve kupadan elendi.

AVRUPA SAHNESİNDE 15. MAÇ

1997-1998 sezonunda ligi 5. sırada bitirerek tekrar Intertoto Kupası'na katılma hakkı kazanan kırmızı-beyazlılar, eleme usulü oynanan kupanın ilk maçında Lyngby'i sahasında 3-0 mağlup etti.

Deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan Samsunspor, 2. turda İngiliz takımı Crystal Palace'ı her iki maçta 2-0 yenip yarı finalde Alman ekibi Werder Bremen'in rakibi oldu.

Samsunspor, Werder Bremen'e her iki maçta da 3-0 yenilerek elendi.

KONFERANS LİGİ'NDE DOLUDİZGİN

Geçen sezon ligi 3. sırada bitirerek 27 yıl sonra yeniden Avrupa kupalarına katılan kırmızı-beyazlı takım, Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Samsun ekibi, sahasında ise rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Yoluna Konferans Ligi'nde devam eden kırmızı-beyazlılar, lig aşamasının ilk maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, ikinci müsabakada Ukrayna'nın önemli ekiplerinden Dinamo Kiev'i sahasında 3-0 mağlup etti.

Konferans Ligi'nde elde ettiği 2 galibiyetle 6 puan toplayan Samsunspor, 36 takımlı lig aşamasında Hamrun Spartans maçı öncesinde averajla 5. sırada yer alıyor.

Avrupa kupalarında oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, bir beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, bu müsabakalarda 20 gol atma başarısı gösterirken kalesinde 14 gol gördü.

"GALİP GELİRSEK İLK 24'Ü GARANTİLEYECEĞİZ"

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Hamrun Spartans müsabakasının kendileri adına çok önemli olduğunu söyledi.

Sahaya galibiyet için çıkacaklarına işaret eden Çapa, "Çünkü galip geldiğimiz zaman ilk 8 değil ama ilk 24'ü garantilemiş olacağız. O bizim adımıza çok çok önemli. Rakip her ne kadar Malta takımı olarak gözükse de aldığı sonuçlar aslında çok şey gösteriyor. İki karşılaşmada da birer farkla yenildiler. Milli takımda oynayan 4 oyuncuları var. Teknik direktörleri İtalyan. Biraz daha defansif oynayıp geçiş oyununu çok iyi oynayan bir takım." ifadelerini kullandı.

Samsunspor'un taraftarının önünde farklı bir oyun sergilediğine dikkati çeken Çapa, şunları kaydetti: