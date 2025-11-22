Abone ol: Google News

TFF'den, bahis cezası alan 67 hakemin itirazına red

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 67 hakemin itirazını reddetti.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 02:47
  • TFF Tahkim Kurulu, 67 hakemin bahis cezasına yaptığı itirazı reddetti.
  • Toplam 149 hakem 8 ila 12 ay ceza alırken, 82 hakem karara itiraz etmedi.
  • Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay'ın dosyalarının incelemesi sürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF)yapılan açıklamaya göre Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen 149 hakeme 8 ila 12 ay ceza verilmiş ve bu hakemlerden 67'si karara itiraz etmişti.

TAHKİM KURULU KARARLARINI ONADI: 149 HAKEMİN KARİYERİ SONA ERDİ

Tahkim Kurulu, yapmış olduğu toplantıda itirazları değerlendirdi ve verilen kararları onadı.

PFDK'den ceza alan 82 hakem ise haklarındaki kararlara itiraz etmedi. Böylece cezaları kesinleşen 149 hakemin kariyeri sona erdi.

Öte yandan PFDK'ye sevk edilen hakemler Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay'ın dosyalarının incelenmesine kurul (PFDK) tarafından devam ediliyor.

