UEFA, Oğuzhan Çakır'a görev verdi

- UEFA, Oğuzhan Çakır'a Porto ile NK Bravo arasındaki maçı yönetme görevi verdi.
- Çakır'ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Orhun Aydın Duran üstlenecek.
- Maçın dördüncü hakemi ise Vitor Miguel Oliveira Lopes olacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Portekiz temsilcisi Porto ile Slovenya temsilcisi NK Bravo arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasını yönetecek.
Yarın Portekiz'in Porto şehrinde TSİ 18.00'de başlayacak karşılaşmada Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Orhun Aydın Duran yapacak.
DÖRDÜNCÜ HAKEM PORTEKİZ'DEN
Maçın dördüncü hakemi ise Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Vitor Miguel Oliveira Lopes olacak.