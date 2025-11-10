UEFA, Oğuzhan Çakır'a görev verdi!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 10 Kasım-18 Kasım 2025 tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlenecek.

Turnuvada FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır da 8. Grup müsabakalarında görev alacak.

Turnuvada Arnavutluk, Hollanda, Kazakistan ve Hırvatistan yer alacak.

BERSAN DURAN DA GÖREV ALACAK

FIFA kokartlı yardımcı hakem Bersan Duran da bu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev yapacak.