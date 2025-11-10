Abone ol: Google News

UEFA, Oğuzhan Çakır'a görev verdi!

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Hırvatistan'da düzenlenecek olan UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 8. Grup müsabakalarında görev alacak.

Yayınlama Tarihi: 10.11.2025 15:16
  • UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 10-18 Kasım 2025'te Hırvatistan'da yapılacak.
  • FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, 8. Grup maçlarında görev alacak.
  • Yardımcı hakem Bersan Duran da bu müsabakalarda yer alacak.

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 10 Kasım-18 Kasım 2025 tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlenecek.

Turnuvada FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır da 8. Grup müsabakalarında görev alacak.

Turnuvada Arnavutluk, Hollanda, Kazakistan ve Hırvatistan yer alacak.

BERSAN DURAN DA GÖREV ALACAK

FIFA kokartlı yardımcı hakem Bersan Duran da bu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev yapacak.

