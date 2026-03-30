Didier Deschamps'tan N'Golo Kante'ye övgüler

Fransa Milli Takımı, hazırlık maçında Kolombiya'yı 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve Galatasaray'dan Davinson Sanchez maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı.

KANTE, 35 YAŞINDA KAPTAN OLARAK SAHADA

Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, 35'inci yaş gününü kutladığı günde Fransa kaptanı olarak sahadaydı.

Kolombiya karşısında etkili bir performans sergileyen Kante, maç boyunca 76 kez topla buluştu.

Rakip yarı sahada yüzde 84, kendi yarı sahasında ise yüzde 96 pas isabet oranı yakaladı.

"KANTE'DE HİÇBİR SORU İŞARETİ YOK!"

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, maç sonrası yaptığı açıklamada Kante'nin performansına dikkat çekti ve deneyimli oyuncunun önemini vurguladı:

Bu bir kanıt. N'Golo'nun oyun seviyesi konusunda hiçbir soru işareti yok. Suudi Arabistan'da iken de böyleydi. Seviyesini korumak onun yapacağı bir iş. Zaten çok fazla deneyimi var. Kalitesi mevcut, son Dünya Kupası'na kıyasla biraz eksik olduğumuz bir alanda oynuyor. Birçoğu için bu Dünya Kupası, ilk büyük turnuvaları olacak. N'Golo'nun yüzünde her zaman bir gülümseme var, sorun yok.

"DÜNYA KUPASI'NDA OLABİLECEK BİRÇOK ORTA SAHA OYUNCUSUNDAN BİRİ"

Deschamps, ayrıca kadro seçiminde yaşanan zorluğu da ifade ederek, Kante hakkında şunları söyledi:

Dünya Kupası'nda olabilecek birçok orta saha oyuncusundan biri. Kadroda olabilecek başka oyuncular da var. Genişletilmiş bir kadroda bile bazı çok iyi oyuncuları seçemeyeceğim çünkü, bence bugün daha iyi oyuncular mevcut.

FRANSA'DA ORTA SAHA REKABETİ

Fransa Milli Takımı'nda Kante'nin pozisyonunda alternatifler arasında Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot ve Warren Zaire-Emery gibi isimler bulunuyor.

Bu durum, Fransa'nın orta sahadaki rekabetini gösteriyor.

FENERBAHÇE VE MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Kante, Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde katıldığından beri sarı-lacivertli formayla 10 maçta görev yaptı ve 1 gol kaydetti.

Fransa Milli Takımı ile ise 66 karşılaşmada sahaya çıkan tecrübeli orta saha, bu maçlarda 2 gol ve 3 asistle katkı sağladı.

Kante, Fransa formasıyla 2018'de Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.