Paris St Germain, Arsenal deplasmanında avantajı kaptı

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ilk maçında Arsenal, Paris St Germain'i ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

PSG'ye galibiyeti getiren golü 4. dakikada Ousmane Dembele kaydetti.

Dembele, Devler Ligi'nde bu sezonki 8. golünü attı.

47. dakikada Arsenal'in Mikel Merino ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrasına ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

PSG AVANTAJI KAPTI

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Paris St Germain, rövanş öncesi avantajı cebine koydu.

Karşılaşmanın rövanşı 7 Mayıs'ta yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer yarı final ilk maçında ise Barcelona ile Inter karşılaşacak.