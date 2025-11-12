ATP Finalleri'nde Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton'ı devirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da gerçekleştirilen sezonun en önemli turnuvalarından Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde, Bjorn Borg Grubu'nda oynanan tekler maçıyla devam edildi.

Turnuvanın 8 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime, 5 numaralı seribaşı ABD'li Ben Shelton'ı 2 saat 25 dakika süren mücadele sonunda 4-6, 7-6 ve 7-5 biten setlerle 2-1 mağlup etti.

YARI FİNAL İDDİASI SÜRDÜ

Kanadalı raket, gruptaki ikinci maçında ilk galibiyetini elde etti ve yarı final iddiasını sürdürdü. İki karşılaşmayı da kaybeden Shelton'ın ise yarı final şansı kalmadı.

SINNER İLE ZVEREV KARŞI KARŞIYA

ATP Finalleri'nde tekler mücadelesi, aynı gruptaki İtalyan Jannik Sinner ile Alman Alexander Zverev arasında oynanacak maçla sürecek.