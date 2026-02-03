Şafak Müderrisgil: 2026 artık tam olarak aksiyon yılı olarak karşımıza çıkacak

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, görevdeki ilk yılının veri toplama ve analizle geçtiğini, 2026'nın ise aksiyon yılı olacağını söyledi.

Müderrisgil, milli tenisçilerin sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'taki performansı, federasyonun yeni nesil tenisçilere desteği, Davis Kupası'ndaki Türkiye-Slovenya eşleşmesi, projeler ve Türkiye'de düzenlenecek uluslararası turnuvalara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"AKSİYONA GEÇTİĞİMİZ YIL OLACAK"

Görevdeki ilk ve ikinci yılını tanımlamak için hangi kelimeleri tercih edeceği sorulan Müderrisgil, "İlk yılımız büyük ölçüde aslında veri toplama, analiz ve yeniden yapılanmanın o ilk tohumlarını attığımız yıl. 'Çıraklık yılı' da diyebiliriz gerçekten, bizim için öyle. Öğrenmenin sonu yok tabii ama bilgi toplayarak, veri toplayarak ve yeni kurguları hayata geçirerek geçirdiğimiz bir öğrenme dönemi diyebiliriz buna. Birçok paydaş grubumuzla buluştuk, onları dinledik, sorunları dinledik, 'SWOT analizi' yaptık, stratejilerimizi ortaya koyduk, yazdık çizdik, matematik yaptık. 2026 artık tam olarak “aksiyon yılı” olarak karşımıza çıkacak. Bütün bu topladığımız veriyi, bilgiyi değerlendirerek yeniden yapılandırmayı gerçekleştirdiğimiz, aksiyona geçtiğimiz yıl olacak." dedi.

"BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM"

Avustralya Açık'ta Zeynep Sönmez'in tek kadınlar, Ahmet Kaplan'ın da quad tekerlekli sandalye kategorisindeki performansını değerlendiren Müderrisgil, "Bu sene çok güzel sonuçlar elde ettik. Öncelikle Zeynep Sönmez, 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi oldu ve göğsümüzü kabarttı. Dünya dördüncümüz olan Ahmet Kaplan da yarı finale yükseldi. Onları tekrar tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

"DAHA İYİ NOKTALARA GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Müderrisgil, 23 yaşındaki Zeynep'in oyununun hangi alanlarda gelişmesi gerektiği sorusu üzerine "Zeynep başarı basamaklarını tırmanıyor. Performansı istikrarlı bir gelişim gösteriyor. Zeynep’in oyununa baktığımızda kendisinin de ifade ettiği gibi hep daha çok varyasyonlar üzerine odaklandığını söylüyor ki bu çok doğru bir yaklaşım. Karşısındaki oyuncunun tarzını okuduktan sonra o varyasyonları uygulayabilmek sahada çok önemli. Bu da kolay bir şey değil ama zihin oyunlarından ve mental dayanıklılıktan bahsediyoruz. Bunu çok iyi yönetebildiğini düşünüyorum. Varyasyonları çalışmak anlamında da onun bu konuda ne kadar dikkatli olduğunu ve bunu devamlı analiz ettiğini zaten biliyorum. Servisler konusunda daha fazla çalışması gerektiğini kendisi söylüyor. Bu bir süreç. Gelişimini sürdürmeye devam edecek ve adım adım ilerleyecek diye düşünüyorum. Kariyer çizgisine baktığımız zaman her adımda kendi içinde rekor kırdığını görüyoruz. Hem kariyeri bakımından hem de Türk tenisi bağlamında. Daha iyi noktalara geleceğini düşünüyorum." yorumunu yaptı.

"GENÇ TENİSÇİLERİMİZ GİDEREK YÜKSELİYOR"

Uluslararası organizasyonlarda sergiledikleri oyunla dikkatleri üzerine çeken Kaan Işık Koşaner, Mustafa Ege Şık, Ada Kumru, Nil Çukurluoğlu gibi yeni nesil milli raketlerle ilgili görüşü sorulan Müderrisgil, "Genç tenisçilerimiz giderek yükseliyor, bu da bizi çok mutlu ediyor. Yetenek havuzumuzun giderek çeşitlendiğini ve büyüdüğünü görüyoruz ki bu çok anlamlı. Bir taraftan büyükler kategorisinde tenisçilerimiz varlık gösterirken, aşağıdan gelen gençlerin yetişmesi, müsabık olması, grand slam turnuvalarında yer alması ki bu sene 6 sporcumuz vardı Avustralya Açık’ta çok çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.

"TENİSE DESTEK FONU VARDI"

Müderrisgil, federasyonun yeni nesil Türk tenisçileri desteklemek için neler yaptığı sorusuna şu yanıtı verdi:

Özellikle genç tenisçilerimiz için, onlara aktarılmak üzere geçen sene kurduğumuz bir Tenise Destek Fonu vardı. O fon çerçevesinde bir katkı vermeye çalışıyoruz. Tabii bu yeni bir fon, temmuz ayında kuruldu. Güzel bir performans elde etti ama daha çok yatırımcıyla daha da iyi bir performans elde edecek ki biz de sporcularımıza aktaracağız. Bunun ötesinde özel sektörden gelen sponsorluk önerileri oluyor. Bu sponsorluk tekliflerini de özellikle genç tenisçilerimiz için değerlendirmek istiyoruz ki onların işlerini kolaylaştıralım. Özellikle sporcu aileleri ve kulüpler için mali açıdan ne denli bir yük olduğunun farkındayız. Bu alanda kendilerine yardımcı olmak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tenise Destek Fonu, 22 Temmuz 2025 tarihinde hayata geçmişti. Aşağı yukarı 6 ayı aşkın bir süre oldu ve baktığımızda yüzde 19,87 oranında bir getiri sağladığını görüyoruz. 331 yatırımcı yatırım yapmış bu fona ve 152 milyon liraya ulaşmış. Tabii ki çok büyük bir rakam değil. TTF’ye de buradan akan miktar 750 bin lira civarında olmuş. Onun için tenise tutkun, tenisi seven daha çok yatırımcının bu fona yatırım yapmasını bekliyoruz ki fonumuz daha da güç kazansın, artsın.

"HEYECANLA BEKLİYORUZ"

Şafak Müderrisgil, A Milli Erkek Tenis Takımı'nın 6-7 Şubat tarihlerinde Slovenya ile karşılaşacağı Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off eşleşmesi hakkında "Mert Alkaya, Yankı Erel, Ergi Kırkın, Kerem Yılmaz ve Kaan Işık Koşaner kadromuzda ve Slovenya’ya karşı mücadele edecekler. Burada tabii Türkiye olarak play-off’ları geçmeyi ve Dünya Grubu 1’de yer almayı hedefliyoruz. Onun ötesinde de Davis Kupası Elemeleri'ne yükselme hedefimiz var. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sporcularımız ellerinden geleni yapıyor. Slovenya’da yaşayan ya da Slovenya’ya yakın ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızı bu karşılaşmalara bekliyoruz. Sporcularımızı desteklemek üzere buradan da bir kafile gidecek. Heyecanla bekliyoruz." diye konuştu.

"12-14 YAŞ GELİŞİM LİGİ GELİYOR"

Müderrisgil, 2026'daki icraatlarından birinin yeniden yapılandırılmış tenis ligi olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

Tenis liginin geçmiş dönemdeki yapısına baktığımızda 13-18 yaş arası takımlar şampiyonası ve 14 yaş ve üstü tenis ligi olmak üzere iki kategori çıkıyor karşımıza. Bunların yanına bir de 12-14 yaş gelişim ligi geliyor. Çünkü tenisin dokunduğu yaş gruplarını daha da alt seviyede yakalamak istiyoruz. Teknik, taktiği daha kolay öğrenebilecekleri, takım olarak yarışmayı öğrenebilecekleri bir düzenden söz ediyoruz. Bu tabii il bazında, bölge bazında birincilerin ortaya çıkmasına yol açacak ve bizi Türkiye Şampiyonası'na götürecek. Her bölgeden temsilin olduğu, sporcunun olduğu bir yapıdan söz ediyoruz. Şimdiye kadar tenis ligi finallerine baktığımızda belirli illerden, belirli kulüplerden katılımcıların olduğu, her sene aşağı yukarı benzer bir müsabakadan söz ediyorduk. Biz istiyoruz ki daha çok katılımcı olsun, Türkiye’den her rengi görelim, her ilimizi görelim. İlk etapta bu mümkün olmayabilir. Yani 81 ilimizden temsiliyet olmayabilir ama yavaş yavaş bunu arttırmak durumundayız.

Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği 11 ilde başlattıkları "Haydi Tenise" projesine, 11 kentin daha ekleneceğini ve projeyi Uluslararası Tenis Federasyonunun (ITF) "Play and Stay" (Oyna ve Oyunda Kal) programıyla senkronize edeceklerinden bahseden Müderrisgil, tekerlekli sandalye tenisini yayma çalışmalarını sürdürdüklerini, Dünya Kadınlar Günü'nde de "Fırsat Eşitliği Kurulu"nu tanıtacaklarını söyledi.

"ONAYLANMASINI BEKLİYORUZ"

Müderrisgil, Antalya'daki Megasaray Hotels Açık'a ek olarak Türkiye'de düzenlenecek başka önemli uluslararası turnuvalar olup olmayacağı sorusuna, "Kulüplerimiz WTA ya da ATP turnuvaları almak için büyük bir gayret içerisinde. Biz de bunu çok destekliyoruz. TTF olarak bir WTA turnuvasını hayata geçiriyor olacağız, onaylandı. 4 Mayıs haftasında Roland Garros'dan (Fransa Açık) 3 hafta önce İstanbul tesislerimizde bir WTA 125 turnuvası, İstanbul Açık adıyla düzenlenecek. Şu an onun hazırlıklarıyla ilgileniyoruz. Bu arada tabii bir başvurumuz da ATP için var. Bir ATP Challenger 75 turnuvası için de başvurduk. Onun da eli kulağında, onaylanmasını bekliyoruz. O da Roland Garros öncesi." cevabını verdi.

"TALİMAT ÇALIŞMALARI SONA ERDİ"

Geçen yıl federasyon bünyesine katılan padel ve pickleball branşlarını da önemsediklerine değinen Müderrisgil, "Her iki dal için de mevzuat çalışmaları, talimat çalışmaları sona erdi. Bizim hem faaliyet planımız hem de faaliyet takvimimiz belli. Onun için de çok heyecanlıyız. Kasım 2025 tarihi itibarıyla Uluslararası Dünya Padel Federasyonuna (FIP) üye olduk. Padelde bir lig ve şampiyona yapısı geliyor. Antrenör eğitimleri, hakem eğitimleri devreye giriyor. Bu arada üç tane FIP turnuvasına da ev sahipliği yapacağız 2026 yılında. İki bronz, bir gümüş turnuvaya. Pickleballda da çıkışımız üniversitelerden olacak. Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 'Spor Dostu Kampüsler' projesiyle hizalanarak biz de 'Pickleball Kampüste' isimli projemizi hayata geçireceğiz. İlk etapta 20 üniversitede yapacağız. Antrenör eğitimleri, hakem eğitimleri, Türkiye Şampiyonası derken yıl sonuna doğru kasım ayında ise Avrupa Pickleball Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağız." ifadelerini kullandı.

Müderrisgil, ayrıca Antalya'nın, ilk kez düzenlenecek ITF Tekerlekli Sandalye Tenisi Gençler Festivali'ne mayıs ayında ev sahipliği yapacağını da paylaştı.