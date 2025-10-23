Türkiye Tenis Federasyonu, 2025 ITF Advantage All Altın Ödülü'nün sahibi oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), teniste toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamada öncülük eden ulusal federasyonlara verilen ITF Advantage All Ödülleri'nde "altın ödüle" layık görüldü.

TTF'nin açıklamasına göre Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından dağıtılan ödüllerin 2025'teki sahipleri belli oldu.

Dördüncü kez verilen ITF Advantage All Ödülleri'nde Türkiye altın, Kenya gümüş, ABD ve Hırvatistan ise bronz ödülü kazandı.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR TAKDİR MAHİYETİNDEDİR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, "ITF Advantage All Altın Ödülü'nü almak, federasyonumuz ve ülkemiz için çok önemli bir takdir mahiyetindedir. Bu ödül, geçmişi ne olursa olsun her kız çocuğunun, çocuğun ve kadının tenise erişimini sağlayarak kadınların güçlendirilmesine ve kapsayıcılığa olan bağlılığımızın güçlü bir onayını ifade etmektedir. Güçlü kadın liderliğini yerleştirme ve sporu tabandan büyütme stratejimizin etkili ve küresel olarak tanındığını doğrulamaktadır." ifadelerini kullandı.