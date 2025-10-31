Zeynep Sönmez, Chennai Açık'a 2. turda veda etti

- Zeynep Sönmez, Chennai Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda 2. turda elendi.
- Taylandlı Lanlana Tararudee'ye 2-1 yenildi.
- Maç 2 saat 20 dakika sürdü ve 6-2, 3-6, 3-6 sonuçlandı.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, 1 numaralı seribaşı olarak katıldığı Chennai Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın 2. turunda korta çıktı.
Dünya sıralamasının 73. basamağındaki Zeynep, Hindistan'ın Chennai kentinde düzenlenen WTA 250 düzeyindeki turnuvada, klasmanın 171 numarası Tararudee ile karşılaştı.
VEDA ETTİ
23 yaşındaki Zeynep, sert zeminde oynanan maçı 2 saat 20 dakika sonunda 6-2, 3-6 ve 3-6'lık setlerle kaybederek organizasyona veda etti.