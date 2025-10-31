Abone ol: Google News

Zeynep Sönmez, Chennai Açık'a 2. turda veda etti

Zeynep Sönmez, 1 numaralı seribaşı olarak katıldığı Chennai Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın 2. turunda Taylandlı Lanlana Tararudee'ye 2-1 yenilerek elendi.

31.10.2025
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, 1 numaralı seribaşı olarak katıldığı Chennai Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın 2. turunda korta çıktı.

Dünya sıralamasının 73. basamağındaki Zeynep, Hindistan'ın Chennai kentinde düzenlenen WTA 250 düzeyindeki turnuvada, klasmanın 171 numarası Tararudee ile karşılaştı.

VEDA ETTİ

23 yaşındaki Zeynep, sert zeminde oynanan maçı 2 saat 20 dakika sonunda 6-2, 3-6 ve 3-6'lık setlerle kaybederek organizasyona veda etti.

