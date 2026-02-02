Zeynep Sönmez, dünya sıralamasında 79'unculuğa yükseldi

- Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında 79'unculuğa yükseldi.
- Avustralya Açık'ta 3. tur oynayan ilk Türk raket olarak sıralamada 33 basamak yükseldi.
- Daha önce 69. sırada yer alarak en iyi derecesini elde etmişti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından belirlenen klasman, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın tamamlanmasının ardından güncellendi.
Avustralya Açık öncesi 112. sırada yer alan milli tenisçi Zeynep Sönmez, turnuva tarihinde 3. tur oynayan ilk Türk raket olması sonrası 79. sıraya çıktı.
EN İYİ DERECESİ 69'UNCULUK
23 yaşındaki Zeynep, geçen yıl dünya sıralamasında 69'unculuğa yükselerek kariyerinin en iyi derecesini elde etmişti.