Zeynep Sönmez, dünya sıralamasında 79'unculuğa yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında 33 basamak tırmanarak 79'unculuğa yerleşti.

Yayınlama Tarihi: 02.02.2026 17:31
Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından belirlenen klasman, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın tamamlanmasının ardından güncellendi.

Avustralya Açık öncesi 112. sırada yer alan milli tenisçi Zeynep Sönmez, turnuva tarihinde 3. tur oynayan ilk Türk raket olması sonrası 79. sıraya çıktı.

EN İYİ DERECESİ 69'UNCULUK

23 yaşındaki Zeynep, geçen yıl dünya sıralamasında 69'unculuğa yükselerek kariyerinin en iyi derecesini elde etmişti.

