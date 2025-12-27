Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin bonservisini belirledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2 Ocak tarihinde başlayacak devre arası transfer dönemi öncesinde Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ligin ilk yarısını 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de golcü isim Youssef En-Nesyri'ye talipler çıktı.

SUUDİ ARABİSTAN EKİPLERİ DEVREDE

Fichajes'in haberine göre, sarı-lacivertli ekibin golcüsü Youssef En-Nesyri için bu kez Suudi Arabistan'dan iki dev kulübün devreye girdiği öne sürüldü.

İddiaya göre Al Ittihad ve Al Ahli, Faslı santrforu kadrosuna katmak için girişim hazırlığında.

DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad ve Al Ahli'nin, En-Nesyri'nin durumunu yakından takip ettiği ve transfer için şartları araştırdığı belirtildi.

Oyuncuya yönelik ilginin, özellikle golcü arayışı içinde olan kulüplerin planları doğrultusunda şekillendiği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE 35 MİLYON EURO İSTİYOR

Habere göre Fenerbahçe yönetimi, En-Nesyri için net bir bonservis beklentisi belirledi.

Sarı-lacivertlilerin, Faslı golcünün transferi için 35 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

SEVILLA'YA PAY GİDECEK

Bu süreçte Sevilla'nın payı da dikkat çekiyor.

Endülüs ekibi, En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye satışında gelecek transferden yüzde 10 pay maddesini sözleşmeye eklemişti.

Olası 35 milyon euroluk bir transferde Sevilla'nın kasasına yaklaşık 3.5 milyon euro girmesi bekleniyor.

TARİHE GEÇEBİLİR

Öte yandan transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe, kulüp tarihinin en pahalı satışını gerçekleştirecek.

Sarı-lacivertlilerde mevcut rekor, Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon euro bedelle Brighton'a transferine ait.

PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON EURO

22 milyon euro piyasa değeri bulunan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasını 25 kez giydi.

En-Nesyri, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistle mücadele etti.

Fenerbahçe, geçen sezonun başında 19.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği golcü futbolcuyla 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşme imzalamıştı.