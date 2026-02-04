Mauro Icardi'den geleceği hakkında açıklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Galatasaray evinde 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaştı ve rakibini 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızlıların ilk golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti.

Müsabakanın 5. dakikasında Ahmed Kutucu’nun sol taraftan ceza sahası içine girip içeriye çevirdiği topta Icardi gelişine vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

GALATASARAY'IN EN GOLCÜ YABANCU FUTBOLCUSU OLDU

Mauro Icardi, İstanbulspor ağlarına attığı bu golle Galatasaray tarihine geçti.

Sarı-kırmızılılarda 73. golünü kaydeden Icardi, 72 golü bulunan efsane futbolcu Gheorghe Hagi'yi geçerek, kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcu ünvanının sahibi oldu.

32 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de 61, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerde 5, UEFA Avrupa Ligi’nde 3, TFF Süper Kupa ve Türkiye Kupası da 2’şer gol sevinci yaşadı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Maçın ardından karşılaşmada attığı gol ile Galatasaray tarihinin en golcü yabancısı olan Mauro Icardi açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray'ın en çok gol atan yabancı futbolcusu olması ona neler hissettirdi?" sorusunu Icardi şöyle yanıtladı:

Çok mutluyum. Büyük bir rekor benim için. İşim gol atmak ve takım için en iyisini yapmak. Gollerimle birlikte kupalar kazanarak takıma yardım etmeye çalıştım. Burada olduğum sürece çok daha fazlasını yapmak isterim.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK VE EN İYİ TAKIMIYIZ"

"Galatasaray 3 kulvarda devam ediyor. Hedefler için ne söyler?" sorusuna Icardi, şu cevabı verdi:

Türkiye'nin en büyük ve en iyi takımıyız. Her maçı kazanmak istiyoruz. 3 kulvarda da çalışmaya devam edeceğiz. İlerlemeyi hedefliyoruz. Juventus'a karşı büyük bir karşılaşma var. Avrupa'nın en iyilerine karşı oynamak için Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. En büyüklerle oynadığınız her zaman motive oluyorsunuz.

"HAZİRAN'A KADAR SÖZLEŞMEM VAR"

Galatasaray'daki geleceği sorulan Icardi, şöyle konuştu:

Göreceğiz. Şimdi önemli değil bunlar. Haziran'a kadar sözleşmem var. Çok fazla spekülasyon var. Net olan, 6 ay boyunca en iyisini yapmaya çalışacağım. Galatasaray için benim için en iyisi neyse o olacak. Daha sonra konuşacağız.

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"

Icardi, son olarak şunları dedi: