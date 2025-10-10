Eda Erdem Dündar, UN Women İyi Niyet Elçisi oldu

Dünya Kız Çocukları Günü öncesinde düzenlenen özel etkinlikte, Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, UN Women’ın yeni İyi Niyet Elçisi olarak atandı.

İstanbul’da bugün gerçekleşen buluşmada Eda Erdem’i; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takım arkadaşları, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu yalnız bırakmadı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte Erdem, sporun dönüştürücü gücüne vurgu yaparak kız çocuklarına ilham verdi.

"TÜM KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLARI İÇİN BU BİZİM ORTAK SESİMİZ"

Eda Erdem konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

Dünya kız çocukları günü vesilesiyle bir araya geldiğimiz bu önemli günde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile birlikteliğimiz aslında bir yıl önce başladı. Kız çocuklarının güçlendirici rolü ve kadınların liderliği gibi konularda birlikte içerikler ürettik. Bu işbirliğimizin bu aşamaya gelmesi ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi iyi niyet elçisi olarak atamamdan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Önemli ve büyük bir sorumluluk. Bu görevi gerçekten fark yaratma fırsatı olarak görüyorum. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'yle birlikte kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında fark aratan çalışmalar yapmak istiyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele eden kız çocuklarının güçlenmesine kadar bir çok farklı alanda birlikte çalışacağız. Bu konularda kamuoyunda farkındalık yaratmayı ve kamuoyunu harekete geçirecek çalışmalar yapmayı istiyoruz. Takım kaptanı olarak saha dışına da örnek olmak için çabalıyorum. Tüm kadınlara daha fazla umut olacağımıza inanıyorum. Kendime bir yol açabildim. Fakat biliyorum ki herkes bu şansa sahip değil. İşte bu yüzden buradayım. Her çocuğun oyuna dahil olması her kadının sesi için birlikte çalışacağız. Çünkü kadınların sesi var ama yeterince dinlenmiyor. Kadınların çoğu istek ve ihtiyacı göz ardı ediliyor. Oysa kadınlar karar alma mekanizmalarında yani kararların verildiği masalarda yer alırsa o zaman kadınların ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretilebilir. İşte bu yüzden bugün burada bizim sesimiz, bizim gücümüz diyoruz. Çünkü her kız çocuğunun kendi sesine sahip çıkmaya, kendi hayalini gerçekleştirmeye hakkı var. Ben voleybol sahasında kaptanım ama herkes kendi hayatının kaptanı olabilir. Bu kampanyayla tüm kadınlara ve kız çocuklarına seslenmek istiyorum. Hayallerinizi küçümsemeyin. Özgürlüğünüzden asla vazgeçmeyiniz. Sizi kendi sesinizi sahiplenmeye, bu ortak güce katılmaya davet ediyorum. Tüm kadınlar ve kız çocukları için bu bizim ortak sesimiz.