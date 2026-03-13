Sakarya Voleybol, Sultanlar Ligi'ne çok yakın

Kentte 2019'da kurulan Sakarya Voleybol, ilk sezon mücadele ettiği Kadınlar 2. Ligi'ni yenilgisiz tamamlayarak üst lige çıktı.

1. Lig'de üst üste iki kez play-off şansını "kıl payı" kaçıran Sakarya temsilcisi, geçen sezon da ligi 5. sırada bitirerek, play-off'un kapısından döndü.

Sezona Sultanlar Ligi hedefiyle başlayan Sakarya Voleybol, ligin bitimine 3 hafta kala play-off'a kalmayı garantiledi.

Ligin lideri Sakarya temsilcisi, ilk kez yer alacağı play-off'lardan Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor.

"ORTAYA KOYDUKLARI BAŞARI GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN"

Kulüp başkanı Ömer Bektaş, AA muhabirine, ciddi rakiplerle mücadele edeceklerini bilerek sezona başladıklarını söyledi.

Teknik ekip ve oyuncuların iyi hazırlık döneminden sonra merdivenleri teker teker çıktığını belirten Bektaş, "Ortaya koydukları performans, başarı, aidiyet duygusu ve aile ortamında disiplinli çalışma, başarının önemli faktörüydü. Ortaya koydukları başarı gerçekten takdire şayan." dedi.

"BU BAŞARIYI HER ZAMAN YAKALAYAMAZSINIZ"

Bektaş, kısıtlı imkanlarla mücadele ettiklerini, ortada güzel bir başarının olduğunu dile getirerek "Bu başarıyı her zaman yakalayamazsınız. Biz o başarıyı yakaladık. Bu başarının devamında play-off'ta da aynı şevk ve heyecanla arkadaşlarımızın mücadele içeresinde olacağına, kupayı şehre getireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

"BUNU HAK ETTİK"

Daha önce play-off'u "kıl payı" kaçırdıklarını anımsatan Bektaş, "Bu sene gerçekten sezon başından beri ortaya koyduğumuz performans gösteriyor ki bunu hak ettik. Sakarya tarihinde bir takım ilk defa Sultanlar Ligi play-off'una gidecek. Arkadaşlarımızla bunu başardığımız için çok mutluyum. Oradan da iyi sonuçla döneceğimize çok inanıyorum çünkü arkadaşlarıma inanıyorum. Herkesin gözlerinin içinde o parıltı, ışık var." ifadelerini kullandı.

Tünelin ucunun göründüğünü kaydeden Bektaş, şehirden maddi ve manevi destek beklediklerini sözlerine ekledi.

"ÜSTÜN BAŞARIYLA AYRILDIK"

Başantrenör İdris Demir, üst liglerde Sakarya'dan hem futbol hem de basketbol takımlarının mücadele ettiğine dikkati çekti.

Sakarya'yı Sultanlar Ligi'nde temsil etmek istediklerini ifade eden Demir, "Süreç olarak zor gruptan üstün başarıyla ayrıldık. Sakarya'nın kadınları, genç kızları ve çocukları her zaman onlara fırsat verildiğinde en iyisini yapar. Bu sene de kurduğumuz ekip ve çalışmalar meyvesini verdi." dedi.

"İNŞALLAH PLAY-OFF'TA DA MUVAFFAK OLURUZ"

Play-off oynayacaklarını aktaran Demir, "Rakiplerimiz güçlü ve devre arasındaki takviyelerle biraz daha güçlendiler. Yıllardır süregelen yapımızı bozmadan devam ediyoruz. İnşallah play-off'ta da muvaffak oluruz." diye konuştu.

"İNŞALLAH BAŞARIRIZ"

Sakarya Voleybol'un alt liglerde play-off oynadığına ve başarılı olduklarından bahseden Demir, "Şimdi Sultanlar Ligi'ne terfi için oynayacağız. Başarabiliriz diye umuyoruz, bütün çalışmalarımız o yönde. Kolay olmadığını biliyoruz ama bir hayal kurduk, yol çizdik kendimize, inşallah başarırız." ifadelerini kullandı.

Demir, ligin son haftasında 15 Mart Pazar günü evlerinde oynayacakları PTT'yi yenip lider olarak play-off'a gitmek istediklerini sözlerine ekledi.