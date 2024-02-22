22 Şubat 2024 Perşembe: Sinema salonlarında bu hafta Bugün 22 Şubat Perşembe, 2024... Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni filmler vizyona girdi. Buna göre, 5 yeni film sinemaseverlerle buluşacak.

AA

Sinema sonlarında bu hafta 5 film gösterime giriyor. İşte haftanın filmleri...

Erdal İle Ece

Erdal ile Ece: Film, günümüz evlilik ilişkilerinde sıkça karşılaşılan acı tatlı çatışmaları ve bu sırada ortaya çıkan birbirinden mizahi bir dille ele alıyor. Oto saniyede kuzeni Oğuz ile birlikte araç kaplama ve modifiye işleriyle uğraşan Erdal ile kurumsal bir şirkette yönetici olarak çalışan Ece uzun yıllardır birlikte olan evli bir çifttir.

Ritüel

Rahip olan erkek kardeşinin şüpheli ölümünün ardından Grace, gerçekte ne olduğunu öğrenmek için İskoçya'daki Mount Savior Manastırı'na gider. Kardeşinin başına gelenleri öğrenmek ve geçmişi ile yüzleşmek için manastıra geldiğinde, kendisini kutsal bir ayinin içinde bulur. Grace artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir.

Oyuncaklar Firarda

Hayalperest kukla Don’un tek isteği bir kez olsun soytarı değil kahraman olmaktır. Arkadaşlarından ayrılarak Central Park’ta yeni macera arayışlarına girdiğinde karşısına rap söyleyen oyuncak köpek DJ Doggy Dog çıkar. Birbirine tamamen zıt olan bu iki karakter bir şekilde anlaşmayı başarıp ortadan gizemli bir şekilde kaybolan oyuncakları kurtarabilecekler midir?

İlgi Alanı

The Zone of Interest, Auschwitz kampı komutanı Rudolf Höss ve eşi Hedwig’in, kampın yanındaki bir ev ve bahçede, aileleri için ideal bir yaşam kurması hikâyesini merkeze alıyor. Auschwitz’in komutanı Rudolf Höss ve eşi Hedwig, kampın bitişiğindeki bir ev ve bahçede çocukları ve hizmetkârlarıyla rüya gibi bir hayat kurmuştur. Ölüm kampının duvarlarına bakan muhteşem evleri, tam da tren raylarıyla gaz odaları arasındadır. Martin Amis’in aynı adlı romanından uyarlanan, edebiyat-sinema buluşmasının parlak bir örneği olan film, kötülüğün ve zulmün sıradanlığını, ailenin günlük hayatında gizlenen detaylarla gözler önüne seriyor.

Hayatla Barış

Film, küçük yaşta talihsiz bir kaza yaşayan Barış Telli'nin, bu kazadan sonra verdiği yoğun mücadeleyle sadece Ampüte Futbol Milli Takımı'nın değil ülke tarihinin en ilham veren sporcularından biri olmasını anlatıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)