Ahmet Hamdi'nin Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanının gala gösterimi Ahmet Hamdi Tanpınar’ın çağının çok ötesinde yazılmış eseri "Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün gala gösterimi yapıldı.

AA

Yapımını Saatler Kolektifin üstlendiği, oyuncu Serkan Keskin’in onlarca surete büründüğü eser, Serdar Biliş’in uyarlaması ve yönetmenliğiyle sahneye konuldu.

Doğu ve batı, eski ile yeni, geleneksel ve modern kutupları arasında salınıp duran zamansız eser, sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlama ile sanatseverlerle buluştu.

Oyunun ardından sahnede kısa bir konuşma yapan Keskin, eserin tek kişilik bir oyun olduğunu ancak eserde birçok kişinin görev yaptığını belirterek, "En çok burayı seviyorum; yazan Ahmet Hamdi Tanpınar" dedi.

Saatler Kolektif adına sahneye çıkan Ekremcan Arslandağ, kolektifin genç bir üyesi olduğuna vurgu yaparak,

"Çok çalıştık"