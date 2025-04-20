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AA & Ensonhaber

Van Valiliği öncülüğünde; Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin iş birliğiyle hayata geçirilen festival, Akdamar Adası’nda baharın gelişini kutlayan renkli bir atmosferle başladı.

ZİYARETÇİLER, BİRÇOK ETKİNLİĞE KATILDI

Doğanın en taze tonlarının hâkim olduğu Edremit ve Gevaş ilçelerinden teknelerle adaya ulaşan ziyaretçiler, yeşilin ve mavinin iç içe geçtiği, badem çiçeklerinin pembe ve beyaz renklerle süslediği adada hem yürüyüş yaptı hem de birbirinden keyifli etkinliklere katıldı.

Şiir dinletileri, halk oyunları gösterileri ve yerel sanatçıların seslendirdiği türkülerle adada adeta kültürel bir şölen yaşandı. Etkinlik boyunca adayı karış karış gezen fotoğraf tutkunları, düzenlenen foto safari kapsamında adanın doğal güzelliklerini ve tarihi mirasını objektiflerine yansıttı.

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"VAN'IN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİ GELECEĞE TAŞINIYOR"

Festivalde konuşan Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin, böylesi etkinliklerin şehirlerin doğal ve kültürel hazinelerini tanıtmak açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirtti:

Badem çiçeklerinin eşsiz güzelliğiyle bezeli Akdamar Adası'nda, karlı dağların çevrelediği bu manzarada bulunmak mutluluk verici. Bu festivallerin, Van’ın kültürel zenginliğini geleceğe taşımada önemli rol oynayacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederim.

"BADEM ÇİÇEKLERİ, DOĞANIN RESSAMLIĞINA BİR ÖRNEK"

Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız ise, şu ifadeleri kullandı:

Anadolu’da baharın ilk habercisi olan çiçeklerin bizim coğrafyamızda açması büyük bir anlam taşıyor. Van, kültürel ve doğal çeşitliliğiyle her daim dikkat çekiyor. Akdamar Adası’nda yılın bu döneminde açan badem çiçekleri ise adeta doğanın ressamlığına bir örnek sunuyor. Bu festival de bu büyüleyici tabloya tanıklık etmemize vesile oluyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin de adanın baharla birlikte adeta bir sanat eserine dönüştüğünü belirtti:

Badem çiçekleriyle bezenen ada, baharın gelişini büyüleyici bir şekilde selamlıyor. Bu atmosferi Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlerle birlikte yaşamak bizim için büyük mutluluk.

"MUHTEŞEM BİR MANZARA"

Bitlis’ten festivale katılmak için gelen Tuba Beyhan ise şunları söyledi:

Akdamar Adası gerçekten muhteşem bir manzaraya ev sahipliği yapıyor. Katılım oldukça yoğun. Biz de bu doğa harikasını yerinde görmek istedik. Her şey çok özenli hazırlanmış.

Festival, yarın da çeşitli etkinliklerle devam edecek; ziyaretçilere bir kez daha doğayla iç içe, kültürle harmanlanmış bir bahar günü yaşatacak.