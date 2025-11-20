Emine Erdoğan'dan 'sergi' paylaşımı: Eşsiz bir koleksiyon

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde dün açılışı yapılan Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu Sergisi'ne ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda serginin eşsiz bir koleksiyon olduğunu belirtti.

"İNANIYORUM Kİ BU ADIM YENİ PROJELERE İLHAM OLACAKTIR"

Emine Erdoğan, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu gelenekselin ruhunu ve özünü koruyarak modern tasarımlarla yorumlandığı eşsiz bir koleksiyon.

İnanıyorum ki, Sof kumaşı için atılan bu adım, medeniyetimizin kültür mirasını evrensel kültür ile tanıştıracak yeni projelere ilham olacaktır."

AÇILIŞ KONUŞMASINA DA YER VERİLDİ

Paylaşımda ayrıca sergiden görüntülere ve Emine Erdoğan'ın açılış konuşmasından bir bölüme yer verildi.

Konuşmasında, küreselleşen dünyada kültürel değerlerin bir bir gündelik yaşamdan silindiğine dikkati çeken Emine Erdoğan, tıpkı Ankara'nın bir zamanlar dillere destan Sof kumaşının ve her göreni kendine hayran bırakan tiftik keçilerinin önce nostaljiye, sonra hatırlanması bile mümkün olmayan yitik birer hazineye dönüştüğünü vurguladı.