Göbeklitepe beyaza büründü: 12 bin yıllık tarih dronla görüntülendi

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve yaklaşık 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe’nin çevresi, etkili olan kar yağışıyla tamamen beyaza büründü. Tarihi yapılar ve kar örtüsü bir araya gelince kartpostallık görüntüler oluştu.

DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Karla kaplanan Göbeklitepe’de oluşan manzara, dron ile havadan kaydedildi. Havadan çekilen görüntüler, insanlık tarihinin en eski tapınak merkezlerinden birinin kış manzarasını gözler önüne serdi.

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü bölgede, yerli ve yabancı turistler Göbeklitepe’yi ziyaret etmeyi sürdürdü. Ziyaretçiler, kar altındaki tarihi alanı gezerek bol bol fotoğraf çekti.

TARİH VE DOĞA BİR ARADA

Kar yağışıyla farklı bir görünüme kavuşan Göbeklitepe, hem tarihi dokusu hem de doğal güzelliğiyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.