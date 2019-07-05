Lenovo Z6 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Çin merkezli bilişim teknoloji şirketi Lenovo, şirketin Z serisinin en yeni üyesi Z6 modelini resmi olarak tanıttı. Yüzde 93,1 ekran/gövde oranıyla dikkat çeken Lenovo Z6'nın detaylı özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

LENOVO Z6 ÖZELLİKLERİ

6.39 inç büyüklüğünde ve 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde FULL HD HDR10 destekli OLED ekrana sahip Lenovo Z6, Snapdragon 730 işlemcisinden güç alıyor. 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle satışa çıkacak telefonun, 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği mevcut. 24 MP + 8 MP + 5 MP olmak üzere üçlü kamera kurulumuyla karşımıza çıkan Lenovo Z6'nın ön tarafında ise 16 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor.

18W hızlı şarj destekli 4.000 mAh bataryaya sahip Lenovo Z6'nın çıkış fiyatı ise şu şekilde olacak:

6 GB RAM + 64 GB depoalama : 276 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama : 305 dolar

8 GB RAM + 128 GB depoalama : 363 dolar

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