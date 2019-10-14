Londra'da CHP toplantısında ortalık karıştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, partisinin Londra'da düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantıda, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den de bazı isimler yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın konuşulduğu toplantıda, ortalık karıştı.

HDP'ye yakın bir isim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Faik Öztrak'a fırça attı.

O anlarda kameralar da kayıttaydı.

CHP toplantısında Faik Öztrak'a hesap soran YPG sevici ViDEO

KATLİAM YAPILIYOR YALANI

YPG yandaşı, Faik Öztrak'a "Rojava'da Kürt katliamı yapılıyor. Biz buna evet diyemeyiz. Çocuklarımız öldürülüyor. Siz Öztrak; sizde hak hukuk yoktur. Siz Selahattin Demirtaş'ı içeri atansınız. Her gün çocuklarımız öldürülüyor. CHP gitsin, teslim olsun AKP'ye." dedi.