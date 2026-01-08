Adem Kılıçcı'nın Turabi paylaşımı: Hırbolukta turbo çocuk

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Survivor yarışmasıyla ünlenen "Turbo" lakaplı Turabi Çamkıran, sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarla gündemde yer alamaya devam ediyor. Turabi, bu defa Survivor 2026'ya dair yorumlarıyla dikkat çekti.

"ADAYI HARACA BAĞLARIZ"

Turabi, paylaşımında "Atakan ile gidersek adayı haraca bağlarız. Ogeday ve Adem'i çaycımız yaparız" dedi.

Turabi’nin bu paylaşımına cevap geçikmedi. Survivor Adem Kılıçcı, Turabi’nin yurt dışında olmasını hedef alarak oldukça manidar bir paylaşım yaptı.

"TURBO ÇOCUK"

Kılıçcı, Turabi’nin "Turbo" lakabına gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı: "Sen bir ülkene dön de yüz yüze daha sağlıklı iletişim kurarız. Hırbolukta turbo çocuk."