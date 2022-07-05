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    Bill Gates’in kızı Bodrum'da

    Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates’in ultra lüks yatı Bodrum'a demir attı.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 07:21
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 07:31
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    Bill Gates’in kızı Bodrum'da

    Dünyanın en zengin insanlarından Amerikalı Bill Gates’in devasa yatı Lana, Bodrum’da. 200 milyon dolar değerindeki süper yat dün Cennet Koyu’na demirledi.

    50 personel

    Bill Gates'in kızı Phoebe Adele Gates, önceki gün misafirleriyle birlikte Bodrum'a geldi. Lüks tekneyi 50 personel, karşıladı.

    5 güvertesi bulunan, oturma ve dinlenme alanları, büyük yemek salonu, eğlence salonu, lüks odalar, spa merkezi, bar, jakuzi, spor salonu, hamam ve çok daha fazla detayı barındıran lüks yatta misafirler dikkat çekiciydi.

    Bill Gates’in kızı Bodrum da #1

    Bill Gates’in kızı Bodrum da #2

    Bill Gates’in kızı Bodrum da #3


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