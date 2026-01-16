Bülent Şakrak sevgilisini paylaştı! Aşkını haykırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeye devam gelen başarılı oyuncu Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile birlikte bir karesini paylaşarak aşkını herkese duyurmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisinin doğum günü için paylaşım yapan 48 yaşındaki Şakrak'tan yeni paylaşım geldi.

"ROMAN OLUR YAZSAM SENİ"

Sevgilisiyle romantik bir karesini paylaşan Şakrak, "Roman olur yazsam seni." diyerek aşkını haykırdı.

"SENİ SEVİYORUM"

Geçtiğimiz hafta sevgilisiyle romantik bir pozunu yayınlayan başarılı oyuncu, "Gülüşü gülden güzel kıvırcığım.. İyi ki doğmuşsun. Seni Seviyorum." ifadelerini kullandı.