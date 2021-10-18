Ebru Gündeş'in ev kuralları

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in kimsenin bilmediği takıntıları olduğu öğrenidli.

O Ses Türkiye progrmaıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, şaşırtan ev kuralları ortaya çıktı.

10 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Evinde 10 kişi çalıştıran Gündeş’in katı kuralları olduğu ve terlikle dolaşılmasına kesinlikle karşı çıktığı, çalışanlarının evde ayakkabıyla gezmesini istediği öğrenildi.

AYAKKABILARINI KENDİ ALIYOR

Şarkıcı, evinde çalışan temizlikçi, aşçı gibi görevlilerin önceden ayakkabı numaralarını bağlı bulundukları şirketlerden talep ediyor.

Yıllardır böyle bir uygulama yapan Ebru Gündeş, çalışanlarına bir spor markasının ayakkabılarını alarak o ayakkabılar ile çalışmalarını istiyor.