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    Ebru Gündeş'in ev kuralları

    Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in kimsenin bilmediği takıntıları olduğu öğrenidli.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 07:41
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 07:50
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    Ebru Gündeş'in ev kuralları

    O Ses Türkiye progrmaıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, şaşırtan ev kuralları ortaya çıktı.

    10 KİŞİ ÇALIŞIYOR

    Evinde 10 kişi çalıştıran Gündeş’in katı kuralları olduğu ve terlikle dolaşılmasına kesinlikle karşı çıktığı, çalışanlarının evde ayakkabıyla gezmesini istediği öğrenildi.

    AYAKKABILARINI KENDİ ALIYOR

    Şarkıcı, evinde çalışan temizlikçi, aşçı gibi görevlilerin önceden ayakkabı numaralarını bağlı bulundukları şirketlerden talep ediyor.

    Yıllardır böyle bir uygulama yapan Ebru Gündeş, çalışanlarına bir spor markasının ayakkabılarını alarak o ayakkabılar ile çalışmalarını istiyor.

    Ebru Gündeş in ev kuralları #1Ebru Gündeş in ev kuralları #2Ebru Gündeş in ev kuralları #3Ebru Gündeş in ev kuralları #4

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