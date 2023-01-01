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- Ebru Yaşar yeni yıl konseri ile coşturdu
Ebru Yaşar yeni yıl konseri ile coşturdu
Yılbaşı'nda Sapanca'da konser veren sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
- Haber Merkezi
- 01.01.2023 - 14:25
- Güncelleme : 01.01.2023 - 15:00
Sanat dünyasının sevilen isimlerinden Ebru Yaşar, yılbaşı konseri ile damga vurdu.
Yılbaşında Sapanca'da konser veren Yaşar, iddialı kıyafeti ile sahneye çıktı.
Sapanca'yı kasıp kavurdu
Ebru Yaşar, sahne performansı ile hayranlarına coşkulu bir gece yaşattı.
Sanatçı, 2023'ün huzur, mutluluk, aşk ve para getirmesini diledi.
Ebru Yaşar'ın yeni yıl konserini izlemeye gelenler arasında Beşiktaşlı milli yıldızlar Tayyib Talha Sanuç, Ersin Destanoğlu ve Kerem Atakan Kesgin’de vardı.