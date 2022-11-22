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- Ebru Yaşar’dan hayranlarına müjde: Yeni klip çıktı
Ebru Yaşar’dan hayranlarına müjde: Yeni klip çıktı
"Gel de Sevme" albümünden sevilen şarkısı "İğne İplik"e yeni klip çeken ünlü sanatçı Ebru Yaşar, müjdeyi sosyal medya hesabından verdi. Klip, kısa sürede içerisinde binlerce kez izlendi.
- Haber Merkezi
- 22.11.2022 - 17:34
- Güncelleme : 22.11.2022 - 17:54
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, dinlenme ve satış rekorları kıran "Gel de Sevme" albümünden sevilen şarkısı "İğne İplik"e yeni klip çekti.
Başarılı sanatçının konser günü hikayesini konu alan renkli ve eğlenceli klibin kreatif direktörlüğünü Melisa Avuncan, yönetmenliğini Ecem Gündoğdu yaptı.
20 dakika dolmadan yarım milyon izlendi
"İğne İplik" klibi, saat 17.00 itibarıyla ünlü sanatçının hayranlarının beğenisine sunuldu.
Klip, 20 dakika dolmadan yarım milyon izlenmeye ulaştı.
Yaşar, hayranlarına bu müjdeyi Instagram hesabından verdi.